İnegöl Belediyesi’nde 50 üreticiye 250 arı kovanı

İnegöl Belediyesi, endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan ve bu özelliği ile bal üretimiyle dikkat çeken İnegöl’de arı yetiştiricilerini desteklemek adına 250 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi. Kovan dağıtımı öncesi “Bal arısı sağlığı ve güvenliği” konusunda da seminer gerçekleştirildi.

Güçlü bir sanayi şehri olan İnegöl, aynı zamanda bereketli topraklarıyla kaliteli bir tarım şehri. Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip şehir, bu yönüyle de aynı zamanda iyi bir bal üretim şehri. İnegöl’de çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimi yapılıyor. İlçede Tarım Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 257 resmi arıcılık yapan üretici bulunurken, hali hazırda ise 25 bin dolayında arı kovanı olduğu biliniyor.

Kovan dağıtımı öncesi seminer düzenlendi

İnegöl Belediyesi, bal üretimi ve arıcılık konusuna destek vermek adına bugüne kadar 83 arıcıya kovan dağıtımı gerçekleştirdi. Bugün de 50 üreticiye 5’er adet olmak üzere toplamda 250 kovan dağıtımı yapıldı. 11.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kovan dağıtımına, arı üreticilerinin ilgisi yoğun oldu. Arı yetiştiricileri ve bal üreticileri birlik temsilcilerinin de katıldığı programda, kovan dağıtımı öncesi Doç. Dr. Mesut Ertan Güneş ve

Prof. Dr. Levent Aydın tarafından da seminer gerçekleştirildi.

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Kavas, “Belediyelerimizle birlikte arıcılarımıza bu tür seminerler ve kovan destekleriyle katkı vermeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu ise “Bursa Bal Üreticileri Birliği olarak 18 Ocak itibariyle Bursa’nın ilçelerinde kuruluşumuzu tamamladık. Üye kayıtlarımız devam ediyor. İnşallah birlikte çok güzel projelere imza atacağız” ifadelerinde bulundu.

“Tarım ve hayvancılık noktasında güzel işler yaptık”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz. Bu dönem açıkçası tarım ve hayvancılık noktasında güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunu yaparken de kendi kafamıza göre değil de sahayı dinleyerek, sizlerden gelen talepler üzerine bir şeyler yapmak istedik. Ben özellikle şehrimizde arıcılıkla ilgili bir birlik kurulmasına da çok sevindim. Çünkü arının önemi ve kıymetini de biz sizlerle birlikte anlamış oluyoruz. Belki arıların insanlara ihtiyacı yok ama bizim insanlar olarak arıya ve doğaya ihtiyacımız var. Bugün bu konuyu hem bir seminer boyutuyla hem de yine kovan desteği vererek arıcılarımıza farkındalığı arttırmak adına çalışmamız olacak” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın ardından seminere geçildi. Doç. Dr. Mesut Ertan Güneş ve Prof. Dr. Levent Aydın tarafından “Bal Arısı Sağlığı ve Biyogüvenlik” ile “Arıcılıkta Temel Hijyenik Uygulamalar- Bal ve Polen Üretimi” konularında seminer verildi. Program sonunda arı yetiştiricilerine kovanları takdim edildi.