Hasan Sabri Karaca üç hafta sahalardan uzak kalacak

Tarsus İdman Yurdu maçında sakatlanan Bursaspor’un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca’nın sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı açıklandı.

TFF 2. Lig’in 28. haftasında oynanan Tarsus İdman Yurdu maçında sakatlanan Hasan Sabri Karaca’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Tarsus İdman Yurdu maçında sakatlık yaşayan profesyonel futbolcumuz Hasan Sabri Karaca’dayapılan kontrollerin ardından kemik ödemi ve bağ zedelenmesi tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine hemen başlanmış olup takımla beraber çalışmalara başlama süresi üç hafta olarak ön görülmektedir” ifadelerine yer verildi.