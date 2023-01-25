Halitpaşa mahallesi’ne 100. yıl parkı

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Kapalı Pazar Yeri’nin yanında bulunan alan, park olarak projelendirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan proje Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a yapılan toplantıda tanıtıldı. 2 bin 100 metrekare toplam alana sahip parkta, 1550 metrekare yeşil alan bulunacak. Parkta, sokak oyunları alanı, mini basket ve futbol alanı, oyun alanı, tırmanma duvarı, kum havuzu ve büfe bulunacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, parka “100. Yıl Parkı” isminin verileceğini belirterek, "Gençlerimiz ve çocuklarımızın spor yapabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği, bölge halkının da dinlenip, nefes alacağı bir park olacak" diye konuştu.