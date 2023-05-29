Eski Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız kabri başında anıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makam odasında zabıta memuru tarafından kafasından vurularak öldürülen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 8. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 8’inci yıldönümünde kabri başında anıldı. Törende Kur’an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit belediye başkanımız, değerli kardeşim Cüneyt Yıldız’ı vefatının 8’inci sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla, sevgi ve özlemle andık. Gürsu’muza hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız’ı insanlığa hizmet çabası içerisinde olan, barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fani olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek baki. Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsu’muza en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz. Allah’a hamdolsun ki biz ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah’a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun" dedi.

Gürsu protokolü, Yıldız’ın babası Ahmet Yıldız, yakınları ve ilçe halkının katılımıyla yapılan törenin ardından Gürsu Merkez Camii’nde mevlid okundu. İki gün süren ve duygu dolu anlara sahne olan anma programları çerçevesinde Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Cüneyt Yıldız’ın kuruluşunda emeği olan Ay Yıldız Mehteran Takımı’nın ilahi dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.