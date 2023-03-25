Depremzede çocukların yüzü Yıldırım’da gülüyor

Yıldırım Belediyesi, depremzede çocuklara moral etkinliklerine devam ediyor.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 11 ili etkileyen depremin psikolojik yaraları da sarılmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik İyilik Ekibi gönüllüleri, Bursa’da misafir edilen depremzede miniklere moral olması için Çocuklarla Bi’Dolu Eğlence’ etkinliği düzenledi. KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdunda kalan depremzede minikleri ziyaret eden gönüllüler, yüz boyama, resim yapma, kitap okuma, oyuncak yapımı etkinlikleri gerçekleştirip giydikleri kostüm ve dansları ile minikleri kahkahaya boğdu.

Depremin oluşturduğu tüm etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak adına devletin tüm organlarının seferber olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Son zamanların en büyük felaketini yaşadık ve millet olarak büyük bir beraberlik ve dayanışma örneği sergiledik. Depremin yaralarını sarmaya birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Bursa’da misafir ettiğimiz afetzede ailelerimiz ve çocuklarımızın morallerini yüksek tutmak da çok önemli. Bu çerçevede Değirmen Gençlik ekibimiz evlatlarımızla sık sık bir araya gelip etkinlikler düzenliyor. Bu süreci birlikte aşacağız” dedi.