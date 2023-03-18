Çanakkale şepitleri İnegöl’de törenlerle anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliğinde başlayan törenler, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerle devam etti.

09.30’da Garnizon Şehitliğinde ilk olarak çelenk töreni yapıldı. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende, Kaymakamlık ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından tören alanına sunuldu. Ardından yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerle devam eden anma töreninde, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Törenler şehitliğin ardından 10.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada da Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından farklı gösteriler sunuldu. 18 Mart Çanakkale Destanını tiyatro ve Çanakkale orotoryosu, şehitlerimizden bir demet portre sunumu gibi gösterileri ile günümüze taşıyan öğrenciler, tüm salona duygu dolu anlar yaşattı.