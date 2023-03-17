Çağrışanlılar beton yığınına ’hayır’ diyor

Çağrışan Mahallesi sakinleri, bölgelerinde yapılmak istenen özel hastaneye karşı ’Beton yığınına hayır’ sloganıyla topladıkları imzaları Mudanya Belediyesi’ne teslim etti.

Çağrışan sakinleri, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. Bölgede yapılmak istenen hastane inşaatına karşı toplanan imzaları dilekçe ile belediyeye teslim eden Çağrışan halkı, devasa inşaatın bölgenin yapısına uygun olmadığını belirterek, daha önce zeytinlik olan arsanın yeniden eski haline getirilmesini isteyerek bu konuda Başkan Türkyılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, hastane yapılmasına hiçbir zaman karşı olmadıklarını ancak yerinde ve mevzuata uygun yapılması gerektiğini söyledi. Türkyılmaz, “Hukuktan, bilimden şaşmadan, kimseye taviz vermeden, doğru yolumuzdan ayrılmadan işimize devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini ileten ve her zaman yanımızda olduklarını belirten Çağrışanlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mevcut haliyle kanuna aykırı olan özel hastane, inşaat alanının büyüklüğü ile de bölge halkını rahatsız ediyor. Bugüne dek ranta izin vermedik, vermeyeceğiz. Hukuktan, bilimden şaşmadan kimseye taviz vermeden doğru yolumuzdan ayrılmadan işimize devam ediyoruz. Halkımızın da bizim yanımızda olduğunu görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.