BUYSAD Başkanı Dönmez: "Gıdada maliyet değil, ahlak enflasyonu var"

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, başta gıda olmak üzere et ve süt ürünleri ile sebze ve meyve fiyatlarının arttığını belirterek “Maalesef her yıl ramazan ayında maliyet enflasyonu değil, ahlak enflasyonu yaşıyoruz” dedi.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Genel Sekreter Yasa Çeliktaş’ı Bursa’da ağırladı. BUYSAD yöneticilerinin de katıldığı iftar yemeğinde, endüstriyel yemek sektörünün deprem bölgesine yönelik faaliyetleri, pazar gücü, ramazan ayındaki et, gıda, meyve ve sebzedeki fiyat artışları değerlendirildi. BUYSAD Başkanı Dönmez, ramazan ayıyla birlikte et ve süt ürünleri ile gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, bazı kesimlerin her yıl ramazan ayı öncesinde başlayıp ay boyunca fırsatçılık yaptıklarını söyledi.

Gıda fiyatlarındaki artışın maliyetle ilgilisi olmadığını kaydeden Dönmez, şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye’de her ramazan öncesi ve ramazan ayı boyunca maalesef gıda fiyatları fırsatçılar tarafından yükseltiliyor. Girdi maliyetlerinde, enerji maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yokken fiyatların artırılması, fırsatçılıktan başka bir şey değil. Et fiyatları artışı, maliyete ve şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlansa da, hem et, hem gıdadaki fiyatların yükselmesinde ramazan fırsatçılarının etkisi daha fazla. Şap hastalığı üç ay önce Irak’ta görülmüştü. Şuanda Türkiye’de birçok hayvan pazarı kapalı durumdadır. Çiğ et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 64 arttı. Endüstriyel yemek sektöründe maliyetin yüzde 20’sini çiğ et oluşturuyor. Etteki artış sektörümüzü de zor duruma soktu. Bu durum artık maliyet enflasyonu ile değil, ancak ahlak enflasyonu ile açıklanabilir. Yaşanan maliyet artışını ne yazık ki sektör olarak sırtlamak durumunda bırakılıyoruz.”

Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün en önemli sorununun istihdam olacağını vurguladı. Üretim aşamalarında yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini dile getiren Dönmez, “İş gücü açığımızı kapatmak için, kaliteli, hijyen ve sanitasyona uygun üretim için, teknolojiyi kullanmak zorundayız ”diye konuştu.

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ da, endüstriyel yemek sektörünün deprem felaketine karşı hızlı bir reaksiyon gösterdiğini söyledi. 11 ili kapsayan ve 12 milyona yakın insanı doğrudan etkileyen deprem felaketinin hemen akabinde Türkiye genelinde hızla organize olduklarını söyledi. AFAD’la işbirliği içinde seyyar mutfaklar kurarak deprem bölgesine ulaştırdıklarını bildiren Bozdağ, “Bu süreçte BUYSAD’ın da büyük desteğini gördük. Yolların hasar görmesi nedeniyle ulaşım çok zordu. Ancak, bu sorunu da kuryeler aracılığı ile çözerek, depremden etkilenen kardeşlerimize yemek sunma imkânı bulduk” dedi.

“Yakın coğrafyamızda büyük bir pazar var”

YESİDEF Başkanı Bozdağ, konuşmasında endüstriyel sektörün geliştirilmesine yönelik görüşlerini dile getirirken, müşteri odaklı ve hizmet ihracatına odaklanılmasını istedi. Bozdağ, yakın coğrafyada 3 milyar kişilik bir pazarın söz konusu olduğuna değinerek, Türk firmaları olarak bu pazarda etkin olabileceklerini, bunun için yeterli organizasyon altyapının bulunduğunu sözlerine ekledi.

İftar yemeği sonunda BUSAD Başkanı Dönmez, YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Genel Sekreter Yasa Çeliktaş’a günün anısına birer plaket takdim etti.