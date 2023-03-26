Bursalı esnafa akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) özel bir işbirliği protokolü imzaladı. BESOB Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek mesleki, teknik ve iş geliştirme konuları başta olmak üzere esnafın talep edeceği alanlarda BUÜ tarafından nitelikli eğitimler verilecek.

BESOB, esnafın mesleki ve teknik gelişiminin önünü açabilmek amacıyla BUÜ ile akademik ve bilimsel işbirliği yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ULUSEM) organize edeceği çalışmalar öncesinde esnafın nabzı ölçülecek ve daha fazla talep edilen programlara öncelik verilecek. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit imza attı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şehrin kılcal damarlarına kadar nüfuz etme niyetinde olduklarının altını çizdi. Üniversitenin akademik ve bilimsel birikimin öncelikli adresi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa’nın ortak aklına ve bilgi birikimine sahibiz. Bize gelen tüm yardım taleplerini değerlendiriyor, elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden birisidir. Üniversite, toplum ve insan için var. Onların sorunlarına sırtımızı dönemeyiz. Talep ve ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Esnafımız da bu toplumun can damarlarından birisidir. Mesleki anlamda kendisini geliştirmeli, yenilemeli ve bunu da nitelikli kurumlar vasıtasıyla yapmalıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak esnaf ve sanatkarlarımıza fayda sağlayacağına inandığımız böylesine kıymetli bir işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İşbirliği artarak devam edecek

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile son derece önem verdikleri özel bir protokole imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Esnafın gelişim ve değişim sürecine adapte olma konusunda bir takım sorunlar yaşayabildiğine işaret eden Başkan Fahrettin Bilgit; “Esnafımızın ve sanatkarlarımızın yaşadıkları sorunların önüne geçebilmek, onlara bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemiz ile başlatmış olduğumuz bu işbirliği sürecini önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bizlere katkı ve destek veren ULUSEM yöneticileri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Protokolümüz esnafımıza ve üniversitemize hayırlar getirsin” açıklamasında bulundu.

Törende ULUSEM Müdürü Dr. Öğr. Ü. Şükrü Dokur, BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever de hazır bulundu.