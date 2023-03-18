Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Bursa’da 28 camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

Osmangazi ilçesinde 10, Nilüfer 4, İnegöl’de 2, Mustafakemalpaşa 2, Yıldırım 2, Gemlik, Kestel, Mudanya, İznik, Orhaneli, Karacabey, Yenişehir ve Gürsu’da 1 camide olmak üzere toplam 13 ilçe ve 28 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Hatimli teravihler Ramazan ayı boyunca devam edecek. 22 Mart Çarşamba gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak.

Camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenirken, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:

İnegöl’de Hacı Bahattin Arslan Camii, Çardak Camii, Yenişehir’de Çınarlı Camii, Osmangazi ilçesinde Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mh. Süleymaniye Camii, Hüdavendigar Mh. Lami Çelebi Camii, Celal Karakaş Camii, Emek Adnan Menderes Park Camii. Demirtaşpaşa Mh. Timurtaşpaşa Camii, Karaağaç Camii, Başcıibrahim Cami, Karacabey Pazaryeri Öktemler Camii

Mustafakemalpaşa Vıraca Camii, Atatürk Camii, Mudanya Hasanbey Camii, İznik Hacı Hamza Camii, Nilüfer Demirci Eski Camii, Şinasi Yürek Camii, Ticaret Merkezi Camii, Nilüfer Yeni Camii, Yıldırım Zeyniler Camii, Mimar Sinan Hicret Camii, Gürsu Orta Camii, Orhangazi Muhammedül Emin Camii

Gemlik İbrahim Karsaklı Camii, Kestel Hacı Selahattin Yıldız Camii