Bursa sahillerinde gönüllü temizlik
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ VE ÖĞRENCİLER İŞBİRLİĞİYLE GEMLİK’İN KÜÇÜK KUMLA SAHİLLERİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI. SAHİLDEKİ ATIKLARI TOPLAYAN KÜÇÜK ÇEVRECİLER, BU DAVRANIŞLARI İLE ÇEVREYE SAYGI İÇİN ÖNEMLİ BİR FARKINDALIĞA İMZA ATTI.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve öğrenciler işbirliğiyle Gemlik’in Küçük Kumla sahillerinde çevre temizliği yapıldı. Sahildeki atıkları toplayan küçük çevreciler, bu davranışları ile çevreye saygı için önemli bir farkındalığa imza attı.
Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalara gönüllü çevreciler de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu için 24 halk plajında, 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yaparken, öğrenciler ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin katkılarıyla “Kumsalları Temizliyoruz” projesinin 6’ncısı Gemlik Küçük Kumla’da yapıldı.
Ellerine çöp torbalarını alan öğrenciler, kumsalı baştan sona gezip, gördükleri tüm atıkları topladılar. Etkinlik sonunda ‘sahiline sahip çık’ mesajı veren öğrenciler, bu örnek davranışları ile çevre konusunda önemli bir farkındalığa imza attı. Bu arada etkinlik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri tarafından çocuklara sahillerdeki temizliğin önemi hakkında bilgiler verildi.