Bursa sahillerinde gönüllü temizlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve öğrenciler işbirliğiyle Gemlik’in Küçük Kumla sahillerinde çevre temizliği yapıldı. Sahildeki atıkları toplayan küçük çevreciler, bu davranışları ile çevreye saygı için önemli bir farkındalığa imza attı.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalara gönüllü çevreciler de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu için 24 halk plajında, 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yaparken, öğrenciler ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin katkılarıyla “Kumsalları Temizliyoruz” projesinin 6’ncısı Gemlik Küçük Kumla’da yapıldı.

Ellerine çöp torbalarını alan öğrenciler, kumsalı baştan sona gezip, gördükleri tüm atıkları topladılar. Etkinlik sonunda ‘sahiline sahip çık’ mesajı veren öğrenciler, bu örnek davranışları ile çevre konusunda önemli bir farkındalığa imza attı. Bu arada etkinlik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri tarafından çocuklara sahillerdeki temizliğin önemi hakkında bilgiler verildi.