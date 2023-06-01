BTÜ ve TÜYİDER arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği protokolü imzalandı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Tüm Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) arasında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve TÜYİDER Başkanı Melda Baycan’ın imzaladığı protokol ile taraflar, ulusal-uluslararası projeler yürüterek ortak bilimsel, teknolojik araştırmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İki kurum arasında eğitim faaliyetleri ve iş birliklerini güçlendirmek amacıyla imzalanan protokolle birlikte ortak eğitimler, projelere dayalı makale, bildiri, patent hazırlanması ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetler hayata geçirilecek.Ar-Ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, BTÜ öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirenTÜYİDER Yönetim Kurulu Başkanı Melda Baycan hedeflerinin üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme yeteneklerinipekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Koordineli ve planlı işbirliklerine önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar imzalanan protokolle birlikte akademik bilgi temininin yanı sıra bilimsel ve teknolojik destek sağlanması konusunda da hazır olduklarının altını çizdi. BTÜ olarak iki kurum arasında nitelikli araştırmaların yapılması ve insan kaynağının yetiştirilmesi konularının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade eden Çağlar, BTÜ olarak sahip olunan bilimsel ve teknolojik altyapıyı dış paydaşların araştırma potansiyeli ile birleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

BTÜ ile TÜYİDER arasında düzenlenen işbirliği toplantısında; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç,Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz, Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Halit Levent Hoşgün, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, Müdür YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Ali Hüsnü Bademlioğlu, TÜYİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Kalıp, Genel Sekreter Ali Selen, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ekrem Altuncu,Tolga Zent, Atakan Şakar ve Mari Yancı da hazır bulundu.