BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar iftarda öğrencilerle buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Ekoturizm Kişisel Gelişim ile Kritik ve Analitik Düşünme öğrenci topluluklarının ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldı.

29 Mart tarihinde Yıldırım Beyazıt Yerleşkesi A Blokta düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kaplan, Ak Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Bahadır, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Korkut Aktaş, Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi Başkanı İsmail Kaya, Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Üzeyir Aktaş, İznik Üreten Kadınlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Havva Çandar, BTÜ personeli ve öğrencileri katıldı.

İftar programı öncesi BTÜ öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerden gelen soru ve talepleri yanıtladı. BTÜ öğrencileriyle aynı gönül sofrasında iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Çağlar, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak her türlü sosyo-kültürel faaliyeti önemsediklerini de sözlerine ekledi. Öğrencilere her daim yanlarında oldukları mesajını veren Rektör Çağlar, bu vesileyle bugün bizleri bu gönül sofrasında bir araya getiren topluluklarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren Rektör Çağlar, “Sevginin, hoşgörünün ve bereketin sembolü Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerimizin birlikte iftar açma davetlerine icabet ettik. Sema kapılarının açık olduğu bu ayda dualarınızın kabul olmasını cenabı haktan niyaz ederim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni eder, İslam Âlemine hayırlı Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin ise, BTÜ öğrencileriyle birlikte gerçekleştirmiş oldukları iftar programı vesilesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl Ramazan ayını kalplerimizdeki sevgiyi, sofralarımızdaki bereketi, evlerimizdeki huzur ve saadeti depremden etkilenen vatandaşlarımızla paylaştığımız bir iklim içerisinde geçireceğiz diyen Ali Mersin, “Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programı Hacivat Karagöz oyununun sahnelenmesi ile son buldu.