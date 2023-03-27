BEBKA, tecrübelerini paylaştı

BEBKA, diğer bölgelerdeki kalkınma ajanlarıyla tecrübelerini paylaştı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2018 yılından beri yürüttüğü Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde sağladığı destekler ve yürüttüğü girişimcilik programlarının tecrübelerini Karadeniz bölgesinden gelen kalkınma ajansı yetkililerine aktardı. Başarılı projelerin genele yayılması için yürütülen çalışma çerçevesinde Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO), Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), Bursa Model Fabrika, Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, Simbiyoz Aktivite ve TİM-TEB Girişim Evi ziyaret edildi.