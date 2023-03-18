Başkan Kanar’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Kanar mesajında şu ifadeleri kullandı: ‘’ Anadolu topraklarını vatan yapmak için verilen savaşların yanında, vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve bağımsızlık için birçok savaş verilmiştir. İşte bu savaşlardan biri de Çanakkale cephesinde dünya tarihini değiştiren 18 Mart Çanakkale destanıdır. 18 Mart vatan toplarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın vatan sevgisi ne demek olduğu dünyaya gösterdiği şanlı tarihtir. Büyük bir kahramanlıkla yazılan şanlı tarihimize sahip çıkmak bizim görevimiz. Bu vatanı bizlere emanet eden ileri görüşlülüğü ve zekâsıyla Çanakkale’yi geçişmez yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşların şükran ve rahmetle anıyorum. ‘’dedi.