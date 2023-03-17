Başkan Erdem’den şehit yakınları ve gazilere destek sözü

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ve gazi derneklerini ziyaret ederek, her zaman destekçileri olduklarını dile getirdi.

Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları ve gazilerin yanındaydı. Başkan Erdem, anma günü çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği’nin yer aldığı Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, ilk olarak Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ne gitti.

Şehit ve gazilere her zaman minnet duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu vatan için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımıza minnettarız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu. Onların sorunlarını ve isteklerini yakından biliyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Sosyal hakları ve sağlık alanındaki sıkıntılarının giderilmesi için el ele vererek elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol da ziyaret nedeniyle Başkan Erdem’e teşekkür etti. Şehit yakınları ve gazilerin unutulmak istemediklerini söyleyen Şenol, sorunlarını dile getirdi. Şenol, “Şehit ve gazilerimizin sosyal hakları ve sağlık alanı başta olmak üzere birçok sıkıntısı var. Bunları her yerde dile getiriyoruz. Şehit yakınları ve gaziler çok şey istemiyor. Bu tür ziyaretler, ufak bir dokunma, mutlu ediyor. Sizlerin yanımızda olduğunu bilmek ve desteğinizi ifade etmeniz bize güç veriyor” diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem daha sonra Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem ile de bir araya gelerek yanlarında olduklarını ifade etti ve sorunlarını dinledi.