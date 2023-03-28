Başkan Aktaş, depremzedelerle iftarda buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgesinden Bursa’ya gelerek yurtlara yerleştirilen depremzedelerle iftar programında aynı sofrayı paylaştı. Başkan Aktaş, kardeş kart uygulamasının 15 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a çekilen Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ederken Bursa’ya getirilen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Gerek deprem bölgesindeki yaraların sarılması gerekse de bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Kardeşlik Mağazası, şehir içi ücretsiz, ücretsiz üniversite hazırlık kursları, BUSMEK eğitimleri, psikolojik danışmanlık, şehir içi gezi turları gibi hizmetleri devreye aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Bursa’da geçiren depremzedelerle birlikte iftar sofrasında buluştu. Emirsultan KYK yurdundaki iftar programına 350 depremzenin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy da katıldı. İftar öncesinde depremzedelerle sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikramında bulundu.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. “Gün yaraları sarma günü” diyen Başkan Aktaş, devlet ve millet el ele vererek ayağa kalkacaklarını belirtti. Depremin ilk gününden bugüne kadar tüm Türkiye’nin seferber olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Temennimiz, depremden etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede tekrar ayağa kaldırmak. Yardım ettiğimiz şehirlerimizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ayak basmadık yer bırakmadık. Bölgede halen 500 civarı personelimiz, 190 araç ve iş makinemiz bulunuyor. Konteyner kentler kuruyoruz, kanalizasyon yapıyoruz, tuvaletleri hazırlıyoruz. Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin yaraları sarmak için de ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah en kısa sürede kalıcı evlerinize kavuşacaksınız. Bizler de Kardeş Kart uygulamamızın tarihini 31 Mart’tan 15 Mayıs’a kadar uzattık. Allah, herkese kendi yuvasında, memleketinde yine iftar sofralarında buluşmayı nasip etsin. Şimdiden Bayram’ınız, Kadir Gece’niz mübarek olsun “ dedi.