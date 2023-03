Bakan Kasapoğlu milli maç öncesi depremzedelerle birlikte iftarını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bursa’da oynanacak milli maç öncesi yurtta kalan depremzedelerle birlikte iftar yaptı. İftarın ardından Bakan Kasapoğlu, depremzedeler ile birlikte milli maçı izlemek üzere maçın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na doğru yola çıktı.

Bursa’da oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Halime Hatun Kız Öğrenci yurdunda depremzedeler ile bir araya gelerek orucunu açtı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün bizi güzel sofranızda misafir ettiniz, ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadık. Her birinize teşekkür ediyoruz, Allah sizlerden razı olsun. Art arda yaşadığımız depremlerden çok ama çok derin yaşadığımız acılar ve sonrasındaki süreç öncelikli olarak deprem nedeniyle kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bu süreçleri hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Bu akşamki gibi dayanışma ruhuyla el ele vererek atlatacağımız süreçler, onaracağımız ve iyileştireceğimiz yaralar. Rabbim milletimizi ve tüm insanlığı böyle felaketlerden muhafaza buyursun" dedi.

"Hızlı şekilde yaraları onarma adına tüm imkanları seferber ediyoruz"

Millet olarak dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneğini sergiliyoruz diyen Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti:

"Millet olarak her zamanki gibi böyle günlerde de dayanışmanın, kardeşlik duygularının en güzel örneğini sergiliyoruz. Milletimizin bu anlamda ortaya koymuş olduğu kardeşlik anlayışının dünyada hiçbir örneği yok. Tabii ki bizde devlet olarak bu süreçleri en güzel seviyeye ulaştırma noktasında her zamanki sorumluluğumuzu en güçlü şekilde yerine getirdik, yerine getirmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız her gün yeni bir konut projesinin temelini atıyor. Hızlı şekilde yaraları onarma adına tüm imkanları seferber ediyoruz."

"Yurdumuz yuvanızdır"

"Bu yurt tüm çalışma arkadaşlarımızla ve tüm imkanlarıyla sizlerin emrinde" diyen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye’nin dört bir yanında dedik ki ‘yurdumuz yuvanızdır’. Tüm depremzede kardeşlerimizi bağrımıza bastık ve ne gerekiyorsa bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah daha güzel, daha mutlu günleri birlikte icra edeceğiz, birlikte o günlere erişeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar bugünkü ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah yine bir araya geleceğiz. Rabbim bu günkü gibi bir ve beraber olarak bizleri bayramına eriştirsin” dedi.

Bakan Kasapoğlu depremzedeler ile birlikte milli maçın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na doğru yola çıktı.