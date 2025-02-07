Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL, halka arzdan elde edilecek net gelirin ise 801 milyon 259 bin 898 TL olacağı tahmin ediliyor. Halka açıklık oranı ise %27,05 olarak öngörülüyor.