Hisseler Haftayı Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izlese de, 9.516,86 puan ile 9.771,71 puan arasında hareket etti. Haftanın sonunda önceki haftaya göre %2,96 artışla 9.668,36 puana yükseldi. Bu performans, Borsa İstanbul’daki yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin sürdüğünü ve piyasada pozitif havanın hakim olduğunu gösteriyor.

Döviz Kurlarında Dalgalı Seyir

Döviz cephesinde ise haftalık hareketler daha sınırlı kaldı. ABD doları, %0,21 oranında yükselişle 38,83 TL seviyesine gelirken, avro ise %0,63 azalarak 43,43 TL’ye geriledi. Doların küçük çaplı artışı, TL karşısında bir miktar değer kaybına işaret ederken, avrodaki düşüş ise bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Altında Sert Düşüş

Altın piyasasında ise durum farklı. Gram altın, hafta boyunca %4,48 oranında değer kaybederek 3.964 TL seviyesine geriledi. Cumhuriyet altını da benzer şekilde %4,44 düşüşle 26.809 TL’ye indi. Özellikle çeyrek altın fiyatlarında %4,47 oranında bir azalma görüldü; çeyrek altının satış fiyatı 6.951 TL’den 6.640 TL’ye geriledi. Altındaki bu sert düşüş, küresel altın fiyatlarındaki baskıların ve TL’deki nispeten istikrarlı seyirin bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Fonlarda Hisse Senedi Fonu Öne Çıktı

Yatırım fonları tarafında ise genel olarak pozitif bir hava vardı. Yatırım fonları haftalık %1,65, emeklilik fonları ise %1,31 oranında değer kazandı. Fon türlerine bakıldığında ise "hisse senedi fonları" %2,94 ile en yüksek getiriyi sağlayan kategori oldu. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi piyasalarına olan güveninin sürdüğünü ve hisse senedi fonlarının önümüzdeki dönemlerde de yatırımcılar için cazip alternatif olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Yatırımcılar İçin Değerlendirme

Bu hafta Borsa İstanbul’daki yükseliş, hisse senetlerinin genel olarak olumlu performansına işaret ederken, altındaki sert düşüş yatırımcıların bu iki enstrüman arasında tercih yapmasına yol açtı. Döviz kurlarındaki nispeten durağan seyir de piyasalarda büyük bir volatilite yaşanmadığını gösteriyor.

Hisse senedi fonlarındaki güçlü performans, portföy çeşitlendirmesi açısından yatırımcılara umut veriyor. Ancak, altındaki düşüş trendi devam ederse, kısa vadede altın yatırımcılarının temkinli davranması gerekebilir.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının politikalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.