İşte 24 Mart 2026 itibarıyla akaryakıt piyasasındaki son durum ve beklenen indirimlerin detayları:

Petrol Fiyatlarında "Trump" Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ılımlı açıklamaları, küresel piyasalarda tansiyonu düşürerek petrol fiyatlarında ani bir gerilemeye yol açtı. Bu düşüş, yurt içinde peş peşe gelen zamların ardından indirim beklentisini doğurdu.

Beklenen İndirim Oranları

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen rakamlar şöyle:

Motorin: 3,70 TL indirim

Benzin: 2,20 TL indirim

Önemli Not: Eşel mobil sistemi gereği, bu indirimlerin yaklaşık %75’inin ÖTV iadesine gitmesi, sadece %25’lik kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Gece Yarısı Gelen "Dev Zam" Tablosu

İndirim haberi sevindirici olsa da, hemen öncesinde (bu gece yarısı itibarıyla) akaryakıt fiyatlarında çok sert bir yükseliş yaşandı. Benzine 1 TL, motorine ise 6,58 TL tutarında dev bir artış yansıtıldı.

Güncel Pompa Fiyatları (24 Mart 2026)

Zamlı fiyatların ardından üç büyük ildeki güncel rakamlar şu şekilde oluştu: