Tahminlere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde yağış görülecek. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yağışların; Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: