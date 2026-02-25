Şirket, kısa vadeli TL cinsinden borçlarını, daha uzun vadeli döviz cinsi kredilerle ikame etmeyi hedefliyor. Bu hamle, 2025 yılında hisselerinde yaşanan yüzde 60’lık değer kaybının ardından finansal sürdürülebilirliği korumak amacıyla atılıyor.

Bloomberg’inhaberine göre, görüşmelerde henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sürecin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Şirketin en büyük ihracat pazarını oluşturan Avrupa’daki zayıf tüketici talebi, gelirler üzerinde baskı oluştururken nakit yönetimini de zorlaştırıyor.

Vestel hisseleri, borç ve likidite kaygıları nedeniyle 2025 boyunca yüzde 60 değer kaybetti. Şirketin Mayıs 2029 vadeli dolar cinsi tahvilleri de son iki haftada değer kaybederek 70 cent seviyelerine geriledi.

Vestel’in çatı şirketi Zorlu Holding, yatırımcı güvenini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl kısa vadeli TL borçlarını 15 yıla yayılan Euro cinsi uzun vadeli kredilere dönüştürmüştü. Ayrıca verimlilik artışı sağlamak için varlık satışı ve istihdam optimizasyonu gibi adımlar devreye alındı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, şirketin iflas edeceği yönündeki iddiaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirmiş ve Çinli yatırımcılarla ortaklık veya satış görüşmeleri yapıldığına dair söylentileri yalanlamıştı.