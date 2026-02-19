Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) ve Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) paylarının piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında, Gözetim Tedbirleri Yönergesi çerçevesinde bir yatırımcıya yaptırım uygulandı.

1 Ay Süreyle 3 Farklı Kısıtlama

Açıklamada, yatırımcı Azad Aksal (MKK Sicil No: 37057653) hakkında 19 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle şu tedbirlerin uygulanacağı bildirildi:

Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı

İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması

Söz konusu tedbirlerin 19 Mart 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.