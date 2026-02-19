Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) ve Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) paylarının piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında, Gözetim Tedbirleri Yönergesi çerçevesinde bir yatırımcıya yaptırım uygulandı.
1 Ay Süreyle 3 Farklı Kısıtlama
Açıklamada, yatırımcı Azad Aksal (MKK Sicil No: 37057653) hakkında 19 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle şu tedbirlerin uygulanacağı bildirildi:
-
Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı
-
Brüt Takas Uygulaması
-
İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması
Söz konusu tedbirlerin 19 Mart 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.
-
Açığa satış ve kredili işlem yasağı, yatırımcının borçlanarak veya elinde olmayan hisseleri satarak işlem yapmasını engelliyor.
-
Brüt takas, yatırımcının aynı gün içinde al-sat yaparak pozisyon kapatmasını zorlaştırıyor; alınan payın bedeli ve satılan payın teslimi ayrı ayrı gerçekleşiyor.
-
İnternetten emir iletim kısıtı ise yatırımcının emirlerini doğrudan online kanallar üzerinden iletmesini sınırlandırıyor.