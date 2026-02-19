SPK bülteninde yer alan açıklamada, söz konusu internet sitelerinin Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Kurul, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına yetkisiz ve lisanssız platformlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Erişim engeli kararı alınan internet siteleri
-
winexglobal9.com
-
phaseglobal9.com
-
felixmarketsglobal.com
-
client.felixmarketsglobal.com
-
lab.forexasistaniniz.com
-
register.hf-anatbroker.com
-
www.hf-anatbroker.com
-
my.hf-anatbroker.com
-
www.xmtrwebsite.website
-
my.xmtrwebsite.website
-
partners.xmtrwebsite.website
-
my.oatr-tickmill.com
-
oatr-tickmill.com
-
direct.fxpro-trgroup.financial
-
www.fxpro-trgroup.financial
-
klasfx276.com
-
hesabim.klasfx276.com
-
volumeinvestment2.net
-
www.octaafrica.net
-
my.octaafrica.net
-
acc12.asmenkuldegerler.info
-
cloudex-crypto.com
-
payixi13.com