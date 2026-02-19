Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirket, yaklaşık 1,1 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor.

Köklü bir geçmişe sahip olan ve temelleri 1947 yılına dayanan Savur Grubu’nun iştiraki olarak faaliyet gösteren Savur GYO; gayrimenkul yatırımları, inşaat, turizm yatırımı ve işletmeciliği alanlarında faaliyet yürütüyor. Şirket portföyünde Ramada İstanbul Grand Bazaar, Boutique St. Sophia, Orientbank ve Orient Occident otelleri bulunuyor.

Halka arz kapsamında pay başına fiyat 3,64 TL olarak belirlendi. Toplam 295 milyon 400 bin adet payın yatırımcılara sunulması planlanırken, halka açıklık oranının yüzde 27,12 olması öngörülüyor. Bu kapsamda halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketin halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Taslak izahnameye göre halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılması planlanıyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görecek pay kodu ise “SVRGY” olacak.

Ortaklık yapısına bakıldığında, şirket sermayesinin yüzde 17,37’si Savur Otelcilik’e ait bulunurken, yüzde 41,32’şer pay Mehmet Sami Yıldıran ve Mehmet Ali Yıldıran’ın sahipliğinde yer alıyor.

Taslak izahname verilerine göre Savur GYO’nun 2024 yılı üçüncü döneminde hasılatı 8,5 milyon TL, brüt kârı ise 8,5 milyon TL olarak açıklandı.

Şirket, halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi planlandığını duyurdu. Ayrıca bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 85 ila 100’ünün proje maliyetlerinin finansmanında, yüzde 0 ila 15’inin ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması hedefleniyor.

Savur GYO’nun katılım endeksine uygunluğuna ilişkin değerlendirme ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.