1 Eylül’de başlayan av sezonunun ilk döneminde bol miktarda avlanan ancak iklim şartları nedeniyle bir süre tezgâhlardan kaybolan hamsi, Karadeniz’in soğuyan sularıyla birlikte yeniden ağlara takılmaya başladı. Hamsinin dönüşü, geçtiğimiz haftalarda liderliği istavrite kaptıran balık pazarlarında hareketliliği de beraberinde getirdi.

“Cuma gününden beri bol miktarda geliyor”

Balıkçı esnafı Ramazan İbiş, hamsinin yeniden bol çıkmaya başladığını belirterek,

“İklim şartlarının sıcak gitmesi nedeniyle hamsi yaklaşık bir ay önce Türkiye kara sularını terk etmişti ve az miktarda çıkıyordu. Havaların ve suların soğumasıyla beklediğimiz oldu. Bulgaristan sınırından yeni bir hamsi dalgası giriş yaptı. Cuma gününden beri bol miktarda geliyor ve satıyoruz” dedi.

Tezgâhlarda hamsi yoğunluğu

Hamsinin şu anda en çok tercih edilen balık olduğunu ifade eden İbiş,

“Tezgâhlarda hamsi ağırlıklı. Onun ardından istavrit geliyor. Ayrıca mezgit, sardalya ve az miktarda kültür balıkları da var. Somon, çupra ve levrek bulunuyor ancak hamsi çok güzel olduğu için son iki gündür yoğun ilgi görüyor. Hamsi 200 lira, istavrit ise 100 lira bandında” diye konuştu.

Vatandaş hamsi için pazara koştu

Taze hamsinin tezgâhlara döndüğünü duyan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. Aşkın Turhan, “Hamsinin geldiğini duyunca pazara koşarak geldik. İstavrite göre hamsiyi daha çok tercih ediyoruz” derken, Osman Özkan ise “Hamsi Türk sofralarının vazgeçilmezi. İstavrit de güzel ama hamsinin yeri ayrı. Fiyatlar da şu an gayet iyi” ifadelerini kullandı.