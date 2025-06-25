Alınan bilgiye göre, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinde 2,67 TL, motorinde ise 4,04 TL indirim bekleniyor. İndirimlerin birkaç gün içinde pompaya yansıması bekleniyor.

Fiyatlar 50 TL bandına gerileyebilir

Çatışmalar öncesinde motorinin litresi yaklaşık 46 TL, benzinin litresi ise 48 TL seviyesindeydi. Ancak yaşanan kriz, fiyatları kısa sürede 55 TL’ye kadar çıkardı. Ateşkes sonrası gelen düşüş sinyali, araç sahiplerine az da olsa umut verdi.

Güncel akaryakıt fiyatları (25 Haziran 2025 itibarıyla)

İşte Türkiye genelinden bazı illerdeki akaryakıt fiyatları:

Ankara :

Benzin: 52,14 TL

Motorin: 53,89 TL

LPG: 26,54 TL

İstanbul :

Benzin: 51,48 TL

Motorin: 53,04 TL

LPG: 26,63 TL

İzmir :

Benzin: 52,48 TL

Motorin: 54,23 TL

LPG: 26,59 TL

Antalya :

Benzin: 53,31 TL

Motorin: 55,02 TL

LPG: 27,08 TL

Diyarbakır :

Benzin: 53,46 TL

Motorin: 55,24 TL

LPG: 26,19 TL

Trabzon :

Benzin: 52,93 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 26,51 TL

Van:

Benzin: 53,58 TL

Motorin: 55,29 TL

LPG: 27,50 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel döviz kuru esas alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gerilimin ekonomik faturası

İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisleri hedef almasıyla başlayan kriz, enerji piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı. İran'ın misillemeleri ve ABD’nin savaşa doğrudan müdahil olması, petrol fiyatlarını fırlattı. Ancak 24 Haziran’da sağlanan ateşkes, piyasalarda tansiyonu düşürdü ve petrol fiyatlarında gerileme başladı.

Araç sahiplerinin gözü şimdi, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıyacağı tarihte. Uzmanlara göre eğer brent petrol fiyatlarındaki düşüş trendi sürerse, temmuz başına kadar daha fazla indirim ihtimali de gündemde olabilir.