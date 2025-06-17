Çelik boru sektörünün önde gelen şirketlerinden Borusan Boru, 12-15 Haziran tarihleri arasında Automechanika Istanbul 2025’te sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika Istanbul 2025, üretimden dağıtıma, bakım ve onarımdan yedek parça çözümlerine kadar otomotiv sektörüne yön veren firmaları ve sektör profesyonellerini buluşturdu. Türkiye’nin en önemli otomotiv borusu üreticilerinden biri olan Borusan Boru, fuarda iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Türkiye’deki üç tesisiyle otomotiv sektörüne, müşteri beklentilerine paralel olarak yüksek kalite, güvenilirlik ve hizmet sunan Borusan Boru; Avrupa’daki varlığını da stratejik yatırımlarla güçlendirerek otomotiv sektöründe önemli bir yer edindi. Şirket, 2001 yılında satın aldığı İtalya’daki Vobarno Tesisi ile Avrupa otomotiv pazarına özel, soğuk çekilmiş yüksek katma değerli borular üretirken; 2024 yılında devreye aldığı Romanya Ploieşti Servis Merkezi ile de Avrupa pazarındaki müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin çözümler sunuyor.

Ali Okyay: “Otomotiv sektörüne yüksek kalite standartlarında ürünler sunuyoruz”

Borusan Boru Otomotiv Segmenti İcra Kurulu Üyesi Ali Okyay, fuara katılımlarından duydukları memnuniyeti şöyle ifade etti:

“Automechanika Istanbul, otomotiv endüstrisinin tüm değer zincirini bir araya getiren çok önemli bir platform. Borusan Boru olarak biz de hem yerel hem de global pazarlardaki güçlü konumumuzu ve çözümlerimizi paylaşmak için buradayız. Üretim kabiliyetimiz, teknik uzmanlığımız ve Avrupa’daki yatırımlarımızla sektöre yüksek kalite standartlarında ürünler sunuyoruz.”