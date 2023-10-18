Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Ekim itibarıyla yatırımcı sayılarını paylaştı. Dr. Kormaz Ergun yönetimindeki Borsa İstanbul'da Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Pay senedi portföy değeri ise, 11,08 trilyon TL oldu.

Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

HALKA ARZ ÇILGINLIĞI

Ocak-Eylül döneminde 39 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 64 milyon 198 bin 134 yatırımcıdan 51,53 milyar lira toplandı.

3 MİLYON YENİ YATIRIMCI

Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 3 milyon 149 bin 660 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 146 bin 232 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 876 bin 843 kişi olarak açıklandı. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 29 bin 222 olarak kayıtlara geçti.