HABERİN ÖZETİ Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 13 Şubat 2026 verileri, pay piyasasında yatırımcı tabanının genişlediğini ortaya koydu. Toplam yatırımcı sayısı 6,7 milyonu aşarken yıl başından bu yana 7 şirket halka arz edildi ve 5,32 milyon yatırımcı bu süreçte yer aldı. Yerli yatırımcıların payı yüzde 62,83 seviyesinde gerçekleşirken fiili dolaşım oranı yüzde 27,64 oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 13 Şubat 2026 tarihli pay piyasası verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre pay piyasasında yatırımcı sayısı artmaya devam ederken toplam yatırımcı sayısı 6 milyon 727 bin 205’e ulaştı. Aynı dönemde pay senedi piyasasının toplam değeri ise 21,21 trilyon TL olarak kaydedildi.

Veriler, pay piyasasında hem şirket sayısının hem de yatırımcı ilgisinin yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Pay ihraç eden toplam şirket sayısı 655’e ulaşırken bunların 599’unun Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda yer aldığı, 56 şirketin ise diğer kategorilerde bulunduğu belirtildi. 2026 yılının başından itibaren gerçekleştirilen halka arzların yatırımcı ilgisini canlı tuttuğu görülürken, yılın ilk haftalarında halka arz edilen şirket sayısı 7 oldu. Bu süreçte halka arzlara 5,32 milyon yatırımcı katılırken toplam hasılat 8,25 milyar TL seviyesine ulaştı.

Piyasa büyüklüğüne ilişkin verilerde halka açık payların değeri 9,02 trilyon TL olarak açıklanırken halka kapalı payların toplam değeri 12,18 trilyon TL’ye çıktı. Pay senedi sahipliğinde yerli yatırımcıların ağırlığı devam ederken yerli yatırımcı payı yüzde 62,83, yabancı yatırımcı payı ise yüzde 37,17 olarak kaydedildi. Portföy büyüklüklerine bakıldığında yerli yatırımcıların toplam portföy değeri 5,46 trilyon TL, yabancı yatırımcıların portföy değeri ise 3,23 trilyon TL oldu.

Öte yandan pay piyasasında fiili dolaşım oranı yüzde 27,64 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran haftalık bazda yüzde 0,16, aylık bazda ise yüzde 0,32 artış gösterdi. MKK verileri, 2026 yılı itibarıyla pay piyasasında yatırımcı tabanının genişlemeyi sürdürdüğüne ve halka arzlara yönelik ilginin canlılığını koruduğuna işaret etti.