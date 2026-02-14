HABERİN ÖZETİ Emlak Katılım, 2025’te güçlü finansal performansını sürdürerek aktif büyüklüğünü 410 milyar liraya, net kârını ise 13,9 milyar liraya taşıdı. Kullandırılan fonlarda yüzde 108 büyüme kaydedilirken banka, tasarruf finansman ve portföy yönetimi alanlarında yeni iştiraklerle faaliyet alanını genişletti. Merkez Bankası Başkanı Karahan 2026 yılının ilk Enflasyon Raporunu Açıkladı! İçeriği Görüntüle

Emlak Katılım, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 410 milyar liraya ulaşırken, net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamada, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine sağlanan finansman desteğinin artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda banka, ülke ekonomisine sağladığı kaynak miktarını yıllık bazda yüzde 95 artırarak 290 milyar liraya çıkardı.

Toplanan fonlar 311 milyar liraya yükselirken, kullandırılan fonlarda yüzde 108 büyüme kaydedildi. Emlak Katılım, yüzde 19,79 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranıyla güçlü sermaye yapısını koruduğunu ifade etti. Banka ayrıca 2025 yılında öz kaynak kârlılığını yüzde 55 seviyesinde tamamladı.

Stratejik büyüme planları kapsamında yeni iştirakler de devreye alındı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketiyle tasarruf finansman sektörüne giriş yapılırken, kurulan Portföy Yönetim Şirketi aracılığıyla katılım finans ilkelerine uygun yatırım ürünleri geliştirilmesi ve özellikle gayrimenkul yatırım fonlarıyla konut sektörünün finansmanına katkı sağlanması hedefleniyor.