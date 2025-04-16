BIST'te 2025 Yılı 1. Çeyrek Bilanço Sezonu Başlıyor

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, finans dışı sektörlerde ilk bilanço 21 Nisan’da Türkiye Sigorta tarafından açıklanacak. Ardından 24 Nisan’da TAV Havalimanları ve Türk Traktör, 25 Nisan’da ise Akbank başta olmak üzere birçok önemli şirketin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Son Tarihler Belli Oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim için son tarihler de netleşti.

Konsolide olmayan şirketler için son gönderim tarihi 30 Nisan 2025 , Yabancı Yatırımcıların Gözdesi: Havacılık ve Ulaştırma Hisseleri Öne Çıkıyor

Konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 12 Mayıs 2025 ,

Konsolide bankalar içinse 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Piyasalar İçin Kritik Dönem

çeyrek bilançoları, şirketlerin ekonomik görünümünü değerlendirmek ve yılın geri kalanı için öngörüde bulunmak açısından yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Özellikle bankacılık, sanayi ve tüketim sektörlerindeki şirketlerin performansı yakından izlenecek.

Öne Çıkan Bilanço Tarihleri

İşte BIST’te işlem gören bazı önemli şirket ve bankaların 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacakları olası tarihler:

Tarih Hisse Şirket / Banka 21 Nisan TURSG Türkiye Sigorta 24 Nisan TAVHL TAV Havalimanları 24 Nisan TTRAK Türk Traktör 25 Nisan AKBNK Akbank 25 Nisan ARCLK Arçelik 28 Nisan GARAN Garanti BBVA 28 Nisan THYAO Türk Hava Yolları 29 Nisan TUPRS Tüpraş 30 Nisan KCHOL Koç Holding 5 Mayıs ENJSA Enerjisa 7 Mayıs MGROS Migros 8 Mayıs BIMAS BİM 9 Mayıs ENKAI Enka İnşaat 12 Mayıs ULKER Ülker

Yatırımcılar Dikkatle İzleyecek

Açıklanacak sonuçlar, hisse senedi piyasasında fiyat hareketliliğini artırabilir. Analistler, bilanço döneminin hem kısa vadeli alım-satım kararları hem de uzun vadeli yatırım stratejileri açısından belirleyici olacağı görüşünde.