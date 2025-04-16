BIST'te 2025 Yılı 1. Çeyrek Bilanço Sezonu Başlıyor

ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, finans dışı sektörlerde ilk bilanço 21 Nisan’da Türkiye Sigorta tarafından açıklanacak. Ardından 24 Nisan’da TAV Havalimanları ve Türk Traktör, 25 Nisan’da ise Akbank başta olmak üzere birçok önemli şirketin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Son Tarihler Belli Oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim için son tarihler de netleşti.

Piyasalar İçin Kritik Dönem

  1. çeyrek bilançoları, şirketlerin ekonomik görünümünü değerlendirmek ve yılın geri kalanı için öngörüde bulunmak açısından yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Özellikle bankacılık, sanayi ve tüketim sektörlerindeki şirketlerin performansı yakından izlenecek.

Öne Çıkan Bilanço Tarihleri

İşte BIST’te işlem gören bazı önemli şirket ve bankaların 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacakları olası tarihler:

Tarih Hisse Şirket / Banka
21 Nisan TURSG Türkiye Sigorta
24 Nisan TAVHL TAV Havalimanları
24 Nisan TTRAK Türk Traktör
25 Nisan AKBNK Akbank
25 Nisan ARCLK Arçelik
28 Nisan GARAN Garanti BBVA
28 Nisan THYAO Türk Hava Yolları
29 Nisan TUPRS Tüpraş
30 Nisan KCHOL Koç Holding
5 Mayıs ENJSA Enerjisa
7 Mayıs MGROS Migros
8 Mayıs BIMAS BİM
9 Mayıs ENKAI Enka İnşaat
12 Mayıs ULKER Ülker

Yatırımcılar Dikkatle İzleyecek

Açıklanacak sonuçlar, hisse senedi piyasasında fiyat hareketliliğini artırabilir. Analistler, bilanço döneminin hem kısa vadeli alım-satım kararları hem de uzun vadeli yatırım stratejileri açısından belirleyici olacağı görüşünde.