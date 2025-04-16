BIST'te 2025 Yılı 1. Çeyrek Bilanço Sezonu Başlıyor
ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, finans dışı sektörlerde ilk bilanço 21 Nisan’da Türkiye Sigorta tarafından açıklanacak. Ardından 24 Nisan’da TAV Havalimanları ve Türk Traktör, 25 Nisan’da ise Akbank başta olmak üzere birçok önemli şirketin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.
Son Tarihler Belli Oldu
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim için son tarihler de netleşti.
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Konsolide olmayan şirketler için son gönderim tarihi 30 Nisan 2025,
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Konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 12 Mayıs 2025,
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Konsolide bankalar içinse 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
Piyasalar İçin Kritik Dönem
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çeyrek bilançoları, şirketlerin ekonomik görünümünü değerlendirmek ve yılın geri kalanı için öngörüde bulunmak açısından yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Özellikle bankacılık, sanayi ve tüketim sektörlerindeki şirketlerin performansı yakından izlenecek.
Öne Çıkan Bilanço Tarihleri
İşte BIST’te işlem gören bazı önemli şirket ve bankaların 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacakları olası tarihler:
|Tarih
|Hisse
|Şirket / Banka
|21 Nisan
|TURSG
|Türkiye Sigorta
|24 Nisan
|TAVHL
|TAV Havalimanları
|24 Nisan
|TTRAK
|Türk Traktör
|25 Nisan
|AKBNK
|Akbank
|25 Nisan
|ARCLK
|Arçelik
|28 Nisan
|GARAN
|Garanti BBVA
|28 Nisan
|THYAO
|Türk Hava Yolları
|29 Nisan
|TUPRS
|Tüpraş
|30 Nisan
|KCHOL
|Koç Holding
|5 Mayıs
|ENJSA
|Enerjisa
|7 Mayıs
|MGROS
|Migros
|8 Mayıs
|BIMAS
|BİM
|9 Mayıs
|ENKAI
|Enka İnşaat
|12 Mayıs
|ULKER
|Ülker
Yatırımcılar Dikkatle İzleyecek
Açıklanacak sonuçlar, hisse senedi piyasasında fiyat hareketliliğini artırabilir. Analistler, bilanço döneminin hem kısa vadeli alım-satım kararları hem de uzun vadeli yatırım stratejileri açısından belirleyici olacağı görüşünde.