Borsada teknik seviyelere bakıldığında, BIST 100 Endeksi'nin 10 bin 380 desteğinden kuvvet alarak yeni haftaya pozitif başladığı ve günü yüzde 1,50 yükselişle 10 bin 556 puandan tamamladığı görülüyor. Yabancı yatırımcıların borsada son iki haftadır satıcı tarafta yer alması ve daha çok tahvil piyasasında alıcı olması da borsadaki zayıf seyirde önemli bir rol oynuyor. Enflasyon muhasebesinin bilançolar üzerindeki baskısı da devam ediyor.

BIST 100'de teknik olarak 10 bin 380, 10 bin 120 ve 9 bin 850 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10 bin 570, 10 bin 750 ve 10 bin 950 direnç bölgeleri olarak takip ediliyor. Dolar bazında endekste ise 320 puan kritik eşik olarak görülüyor ve Türkiye’nin 5 yıl vadeli kredi risk primi (CDS) yeni haftaya 260 puandan başladı.

Yurt dışı yerleşikler, son dört haftada toplamda 6,5 milyar dolarlık tahvil aldı. 24 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 1 milyar 570 milyon dolar oldu. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi satışı ise devam etti. Geçen hafta 27,9 milyon dolarlık hisse satan yabancılar, tahvil stoklarını artırdı.

Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme politikası ve yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına hızlı girişleri, rezervlerin artmasına neden oldu. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 31 Mayıs itibarıyla 1,5 milyar dolara çıktı.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, borsada 400 dolar hedefinin mümkün olduğunu belirterek, 10.750 seviyesinin altında kalınması durumunda düzeltmenin devam edebileceğini, ancak kısa vadede 10.500 seviyesi üzerinde kapanışların 11.200 seviyesine doğru yeni bir hareketin güç kazanması açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kamber ise, borsada yeni hedefin 11.500 olduğunu ve kalıcı yükselişler için hacim desteği ve olumlu haber akışına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bayramdan sonra Türkiye'nin Gri Liste'den çıkması ve Moody’s not artışı gelmesi senaryosunda, endeksin orta ve uzun vadede ralli sürecine girebileceğini öngörüyor.