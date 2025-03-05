Tedbirlerin Kaldırılacağı Şirketler ve Kısıtlamalar
1- Ray Sigorta (#RAYSG)
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Açığa Satış Yasağı
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Kredili İşlem Yasağı
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Brüt Takas
2- Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY)
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Açığa Satış Yasağı
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Kredili İşlem Yasağı
3- Creditwest Faktoring (#CRDFA)
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Açığa Satış Yasağı
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Kredili İşlem Yasağı
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Brüt Takas
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Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
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Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
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Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
4- Gediz Ambalaj (#GEDZA)
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Açığa Satış Yasağı
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Kredili İşlem Yasağı
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Brüt Takas
5- İhlas Haber Ajansı (#IHAAS)
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Açığa Satış Yasağı
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Kredili İşlem Yasağı
Borsa İstanbul tarafından uygulanan bu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte, söz konusu hisselerin işlemlerinde yeni bir döneme girilecek. Yatırımcıların bu gelişmeyi yakından takip etmesi öneriliyor.