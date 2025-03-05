Tedbirlerin Kaldırılacağı Şirketler ve Kısıtlamalar

1- Ray Sigorta (#RAYSG)

Açığa Satış Yasağı

Kredili İşlem Yasağı

Brüt Takas

2- Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY)

Açığa Satış Yasağı

Kredili İşlem Yasağı

3- Creditwest Faktoring (#CRDFA)

Açığa Satış Yasağı

Kredili İşlem Yasağı Borsada spor şirketlerinin hisse performansları yatırımcıları üzdü!

Brüt Takas

Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması

Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı

Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

4- Gediz Ambalaj (#GEDZA)

Açığa Satış Yasağı

Kredili İşlem Yasağı

Brüt Takas

5- İhlas Haber Ajansı (#IHAAS)

Açığa Satış Yasağı

Kredili İşlem Yasağı

Borsa İstanbul tarafından uygulanan bu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte, söz konusu hisselerin işlemlerinde yeni bir döneme girilecek. Yatırımcıların bu gelişmeyi yakından takip etmesi öneriliyor.