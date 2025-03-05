Tedbirlerin Kaldırılacağı Şirketler ve Kısıtlamalar

1- Ray Sigorta (#RAYSG)

  • Açığa Satış Yasağı

  • Kredili İşlem Yasağı

  • Brüt Takas

2- Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY)

  • Açığa Satış Yasağı

  • Kredili İşlem Yasağı

3- Creditwest Faktoring (#CRDFA)

4- Gediz Ambalaj (#GEDZA)

  • Açığa Satış Yasağı

  • Kredili İşlem Yasağı

  • Brüt Takas

5- İhlas Haber Ajansı (#IHAAS)

  • Açığa Satış Yasağı

  • Kredili İşlem Yasağı

Borsa İstanbul tarafından uygulanan bu tedbirlerin kalkmasıyla birlikte, söz konusu hisselerin işlemlerinde yeni bir döneme girilecek. Yatırımcıların bu gelişmeyi yakından takip etmesi öneriliyor.