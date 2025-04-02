Sermaye Artırımı Kararları Birçok şirket sermaye artırımı yoluyla büyümeyi hedeflerken, GENTS, HKTM, POLHO ve VAKFN önemli sermaye artırım kararları aldı. POLHO, %397,66 oranında bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 3,8 milyar TL'ye çıkarma kararı alırken, VAKFN da %42,86 oranında kar payından bedelsiz olarak sermayesini 5 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı.

Borçlanma Araçları ve Finansman Adımları Bankalar ve büyük şirketler finansman için borçlanma aracı ihraçlarına devam ediyor. Akbank (AKBNK), 372 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç ederken, BRISA 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK’ya başvurdu. VAKBN ise 110 gün vadeli 762,5 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

Yatırımlar ve Stratejik Anlaşmalar GESAN, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 213,6 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi vererek anlaşmayı imzaladı. YEOTK, Senegal’de enerji hattı yapımı için NDAR Energies ile 6,8 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı.

Gayrimenkul ve Satın Alma Haberleri ISGYO, İzmir Hizmet Binası, İzmir Şehitler Arsaları ve İstanbul İçerenköy Binalarının tapu devirlerini tamamlayarak şirket mülkiyetine kattı. RYGYO, Toyota Motor’a Sakarya’daki 5.545 m2’lik depolama alanını 10 yıl boyunca kiraya vererek toplamda 10,6 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Yenilikler ve Lisans Gelişmeleri THYAO, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösterebilmek için gerekli lisansı aldı. Telekom devi TCELL ise toplamda 2,5 milyar RMB kredi paketinin ikinci dilimi olan 1,23 milyar RMB tutarındaki kredi anlaşmasını imzaladı.

Bugün Yapılacak Genel Kurul Toplantıları Piyasalar açısından önemli olan şirket genel kurulları da bugün gerçekleşecek. SEGMN, BIOEN ve MEGMT'nin genel kurul toplantılarında şirketlerin geleceğine dair önemli kararlar alınması bekleniyor.

Borsa İstanbul’daki bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler sunuyor. Sermaye artırımları, finansman kararları ve yeni yatırım hamleleri, şirketlerin büyük hedeflerine ulaşmak için attıkları adımları gözler önüne seriyor.