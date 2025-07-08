Yeni Üretimler ve Fabrika Faaliyetleri

ALFAS, Kuzey Fabrika’daki yeni üretim hattını devreye aldığını ve seri üretime geçtiğini duyurdu. BARMA ise Konya Ereğli Kağıt Fabrikası’nda kağıt makinası ve yardımcı tesislerin montajının tamamlandığını, deneme üretiminin Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. IZENR, Manisa’daki GES yatırımında montaj ve test işlemlerini tamamladı.

İptal Edilen Projeler ve Satışlar

FZLGY, Avcılar’daki büyük ölçekli arsa projesine ilişkin kat karşılığı sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla feshetti. HATEK ise %100 bağlı ortaklığı Hateks Invest’i 1,6 milyon euro bedelle satmak üzere anlaşmaya vardı.

Yatırımlar ve İhaleler

GLRMK, Gebze – Köseköy demiryolu hattı projesinde 1,9 milyar TL bedelle açılan ihaleyi kazandı ve sözleşme için davet bekliyor. RYGYO ise İstanbul Tuzla’daki yaklaşık 81 bin m² büyüklüğündeki taşınmaz ihalesini 2 milyar TL teklif ile kazandı.

Finansal Gelişmeler ve Rehin İşlemleri

FORTE’de üç hissedar, şirkete sağlanan krediler için toplamda 6.215.000 adet payı bankaya rehin etti. BULGS, Letven Capital’in yönettiği Milres GSYF’ye ait katılma paylarını toplam 69 milyon TL bedelle iade etti.

İhraçlar ve Sermaye Artırımları

QNBTR, yurt dışında 549 gün vadeli 26 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç etti. PEKGY 65 gün vadeli 639 milyon TL’lik bono ihracı gerçekleştirdi.

Sermaye artırımlarında ise KRTEK %300 bedelli artırımla sermayesini 140,4 milyon TL’ye çıkarırken, MRGYO SPK’ya 1,3 milyar TL’lik bedelli artırım için başvuruda bulundu. TSPOR’da ise eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımlar sonrası kalan paylar bugün birincil piyasada satışa sunulacak.

Öne Çıkan Diğer Gelişmeler

– CLEBI, Hindistan’daki bir davada olumsuz karar aldı ancak kararı üst mahkemeye taşıyacağını belirtti.

– GENIL, ilişkili tarafı Salutem’in DMO ihalesini kazandığını ve bu durumun 116,5 milyon TL tutarında satış katkısı sağlayacağını açıkladı.

– GRSEL, elindeki 300.000 adet payı Adastec Corp’a 325,25 TL fiyattan sattı.

– PEHOL, şirket unvanını “Tera Yatırım Teknoloji Holding” olarak değiştirdi.

– PASEU, kayıtlı sermaye tavanını 9 milyar TL’ye yükseltti.

– TTRAK, Haziran ayında hem iç hem dış satışlarda düşüş yaşadı.

İSO İkinci 500 Listesinde Yer Alanlar

EFORC, KONKA ve OZYSR şirketleri, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 2024 yılı “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girdiklerini duyurdu.

Genel Kurul Toplantıları

Bugün genel kurul gerçekleştirecek şirketler arasında Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Derimod (DERIM) ve Saray Matbaacılık (SAMAT) yer alıyor. Toplantılar sırasıyla saat 11:00 ve 14:00’te yapılacak.