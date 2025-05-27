Yatırımcıların yüksek faiz ortamında riskli varlıklardan uzak durma eğilimi, Borsa İstanbul’daki iştahı zayıflatırken; kredi daralması ve faiz yükünün bankacılık sektörüne olan etkileri de endeksteki düşüşte belirleyici rol oynuyor.

Bankacılık endeksi XBANK, bugün yüzde 1,4 oranında gerilerken, son yedi günde toplam değer kaybı yüzde 2,25’e ulaştı. Endeksin yıl başından bu yana kaybı ise yüzde 15,9 olarak kaydedildi.

BIST 100 endeksinde ise düşüşe en fazla negatif katkıyı yapan hisseler arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ford Otosan, Koç Holding, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Koza Altın ve Enka İnşaat öne çıktı.

Piyasada kısa vadeli görünümde belirsizlik sürerken, yatırımcıların gözleri Merkez Bankası’nın olası hamleleri ve kredi piyasasındaki gelişmelerde olacak.