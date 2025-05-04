İşte temettü takvimi:

  1. AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)

    • Temettü: Pay başına net 0,1242 TL

    • Hak kullanım tarihi: 5 Mayıs 2025

    • Ödeme tarihi: 7 Mayıs 2025

  2. JANTSA Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

    • Temettü: Pay başına brüt 0,0307 TL, net 0,0261 TL

    • Hak kullanım tarihi: 6 Mayıs 2025

    • Ödeme tarihi: 8 Mayıs 2025

  3. Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)

    • Temettü: Pay başına brüt 0,4348 TL, net 0,3696 TL

    • Hak kullanım tarihi: 6 Mayıs 2025

    • Ödeme tarihi: 8 Mayıs 2025

  4. Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)

Hafta boyunca yapılacak genel kurullarla birlikte temettü dağıtan şirketlerin sayısının artması bekleniyor.