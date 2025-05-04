İşte temettü takvimi:
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AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
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Temettü: Pay başına net 0,1242 TL
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Hak kullanım tarihi: 5 Mayıs 2025
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Ödeme tarihi: 7 Mayıs 2025
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JANTSA Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)
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Temettü: Pay başına brüt 0,0307 TL, net 0,0261 TL
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Hak kullanım tarihi: 6 Mayıs 2025
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Ödeme tarihi: 8 Mayıs 2025
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Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)
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Temettü: Pay başına brüt 0,4348 TL, net 0,3696 TL
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Hak kullanım tarihi: 6 Mayıs 2025
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Ödeme tarihi: 8 Mayıs 2025
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Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)
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Temettü: Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL
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Hak kullanım tarihi: 7 Mayıs 2025
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Ödeme tarihi: 9 Mayıs 2025
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Hafta boyunca yapılacak genel kurullarla birlikte temettü dağıtan şirketlerin sayısının artması bekleniyor.