Öne çıkan alımlar:

AKSA: Akkök Holding, 10,08 – 10,25 TL fiyat aralığından 2.724.040 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %39,95’e yükseltti. Emniyet Ticaret ise 10,30 – 10,49 TL fiyat aralığında 3.450.000 adet pay alarak payını %24,48’e çıkardı.

GRNYO: Pusula Portföy, 14,03 TL fiyattan 520.000 adet pay alarak sermayedeki payını %6,00’a yükseltti. Borsa İstanbul’da Geri Alım Hareketliliği – 9 Şirket Kendi Hisselerini Topladı İçeriği Görüntüle

TMPOL: Hedef Portföy 2.032.000 adet pay alarak şirkette %28,65 pay sahibi oldu.

MOGAN: Güriş Holding, 9,98 TL fiyattan 100.000 adet pay alarak %0,10’luk pay sahibi oldu.

Geri alım operasyonları:

AKFIS: 50.000 adet pay 22,88 – 23,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFYE: 150.000 adet pay 17,71 – 17,89 TL fiyat aralığında geri alındı.

AKFGY: 600.000 adet pay 2,71 – 2,73 TL fiyat aralığında geri alındı.

BORSK, LKMNH, PNLSN, ULUFA gibi şirketler de belirli miktarda paylarını geri alarak sermaye yapısını güçlendirdi.

Satışlar ve sermaye düşüşleri:

BIENY: Nurullah Ercan, 1.439.608 adet payını 43,60 – 44,74 TL fiyat aralığında satarak sermayedeki payını %79,25’e düşürdü.

EYGYO: Ezgi Çelik 10.500.000 adet payını 4,71 – 4,73 TL fiyat aralığında satarak şirketteki payını tamamen sıfırladı.

TMPOL: Pusula Portföy, 1.977.064 adet payını 121,10 TL fiyattan satarak şirketteki payını sıfırladı.

VKING: Yaşar Holding, 111.000 adet payı 30,50 – 30,78 TL fiyat aralığında satarak %61,78’lik payını geriletti.

YBTAS: Votorantim Çimento 139 adet payı 117.069 TL fiyattan satarak sermaye payını %81,77’ye düşürdü.

Borsa İstanbul’da bu hareketlilik, hem yatırımcı ilgisinin hem de şirketlerin sermaye yapısında stratejik değişimlerin habercisi olarak öne çıkıyor.