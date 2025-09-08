Hükümet, işgücü piyasasında değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmek, kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş-yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler yapacağını duyurdu. Programda, bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla güvenceli esnek çalışma modelinin hayata geçirileceği belirtildi.

Esnek ama Güvenceli Çalışma Modeli

Söz konusu model, işe alım süreçlerinden kısmi süreli çalışmaya, fazla mesai düzenlemelerinden görev tanımlarının esnekleştirilmesine kadar birçok alanda yenilik getirecek. Ayrıca performansa dayalı ücretlendirme gibi uygulamaların da bu çerçevede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Programda, “İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine işgücünü hazırlamak amacıyla mevzuat güncellenecek ve sosyal taraflarla diyalog içinde güvenceli esneklik sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşullarının kolaylaştırılacağı da açıklandı.

Öğrencilere BES Katılımı

OVP’nin bir diğer önemli düzenlemesi 25 yaş altı öğrencileri ilgilendiriyor. Program kapsamında yükseköğretim öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımı sağlanacak ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar devreye girecek. Ayrıca yatırım fonlu birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dijital Türk Lirası Yolda

Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise dijital Türk lirası oldu. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bulut bilişim altyapısının geliştirileceği, dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınarak kademeli şekilde hayata geçirileceği ifade edildi.