Borsa İstanbul yeni yıla rekorlar ve yüksek işlem hacmiyle girerken, halka arz piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. Yılın ilk günlerinde üç halka arz tamamlanırken, bir şirketin daha bu hafta talep toplaması bekleniyor. 2025 yılının sonunda talep toplayan Arf Bio Enerji hisseleri işlem görmeye başlarken; Meysu Gıda, Z GYO ve Formül Plastik halka arzları da başarıyla tamamlandı.

Meysu Gıda’ya 8,5 kat talep gelmesi yatırımcı ilgisinin gücünü ortaya koyarken, Üçay Mühendislik 14-16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Son dört halka arza katılan yatırımcı sayısı 500 binin üzerine çıkarken, toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar TL’yi aştı. SPK onayı bekleyen 125 şirket bulunurken, yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde 2026 yılında 30-35 halka arzın tamamlanabileceği öngörülüyor.

2026 Borsanın “Halka Arz Yılı” Olmaya Aday

Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceğine yönelik sinyaller ve enflasyondaki olumlu görünüm piyasaları destekledi. BIST 100 endeksinde işlem hacminin 250 milyar TL’nin üzerine çıkması, hisse senedi piyasaları açısından 2026’nın ilk haftalarının oldukça olumlu geçtiğine işaret etti.

Geçen yıl sadece 18 şirket halka arz edilirken, bu şirketler aracılığıyla yaklaşık 45 milyar TL kaynak sağlandı. 2025’in ilk yarısında hızlanan halka arz süreci, mart ayında yaşanan siyasi gelişmeler sonrası yavaşlamış, eylül ayında yeniden ivme kazanmıştı.

Halka Arzlara Yatırımcı Talebi Güçleniyor

Arf Bio Enerji hisseleri, halka arz sonrası üst üste tavan yaparak dikkat çekti. 19,50 TL’den halka arz edilen hisse, 9 Ocak kapanışında 31,34 TL’ye yükseldi. Şirkete yaklaşık 4 kat talep gelirken, 500 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Geçtiğimiz hafta talep toplayan Meysu Gıda, Z GYO ve Formül Plastik halka arzları da yoğun ilgi gördü. Meysu Gıda’nın halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olurken, payları 13 Ocak itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Formül Plastik’te Son 15 Ayın Rekoru

Formül Plastik’in 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzı 1,2 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Halka arzda 7,7 kat talep gelirken, son 15 ayın en yüksek yatırımcı katılımı kaydedildi. Toplamda 688 bin 564 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Şirket, halka arz gelirlerinin büyük bölümünü üretim kapasitesi ve işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

2026 Başında Halka Arz Büyüklüğü 4 Milyar TL’yi Aştı

2026 yılı başında halka arz edilen dört şirketin toplam büyüklüğü 4 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu hafta talep toplayacak olan Üçay Mühendislik’in halka arz fiyatı 18 TL, halka arz büyüklüğü ise 1,08 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, elde edilecek geliri GES yatırımları, elektrikli araç şarj istasyonları ve şube ağının genişletilmesi için kullanmayı hedefliyor.

SPK Halka Arz Kriterlerini Zorlaştırdı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) verilerine göre 125 şirket halka arz sırası bekliyor. Bu şirketler turizmden enerjiye, gıdadan inşaata kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Ancak 2026 yılı itibarıyla halka arz başvurularında bilanço ve ciro kriterleri yüzde 50 artırıldı. Yeni düzenlemeyle şirketlerin en az 3,6 milyar TL aktif büyüklüğe ve 1,8 milyar TL ciroya sahip olması gerekiyor.

2025’te İlgi ve İşlem Hacmi Geriledi

Ziraat Yatırım analizine göre 2025 yılında ortalama halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL oldu. Yüksek reel faiz ve sıkı para politikası, yıl genelinde borsaya olan ilgiyi sınırladı. Pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 5 azalarak yaklaşık 6,5 milyon kişiye geriledi. Buna karşın 2026’da artan işlem hacmi ve yükselen endekslerle birlikte halka arz piyasasında yeniden güçlü bir ivme bekleniyor.

KAYNAK EKONOMİM.COM