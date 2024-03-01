Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin son 10 yıllık dönemde makarna ihracat şampiyonu* olan Oba Makarna için çaldı. 22-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen yoğun katılımla tamamlayan şirket, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, “#OBAMS” koduyla Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Oba Makarna Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ÜNLÜ Menkul Değerler, Ziraat Yatırım ve QNB Finansinvest yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Oba Makarnacılık, yarım yüz yılı aşkın tecrübesi ile dünya standartlarında üretim yapan, en büyük makarna ihracatçısı olarak ISO 500 şirketleri arasında yer alan, modern üretim tesisleri, güçlü teknolojik altyapısı ve AR-Ge’siyle sektöründe lider bir kuruluşumuzdur. Halka arz gelirini yatırımlarında ve büyümesinde kullanacaktır. Şirketin büyümesinin finansmanını Sermaye Piyasaları yoluyla sağlamayı tercih ettikleri için, Şirketin değerli yöneticilerini bu stratejik karardan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha, tüm sanayicilerimizi yatırımlarını, büyümesini, ihracatını, üretimini finanse etmek üzere Sermaye Piyasalarına ve Borsamıza davet ediyorum.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Oba Makarnacılık’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Köklerimizden aldığımız güç ve yatırımcılarımızın desteğiyle büyümemizi sürdüreceğiz”

Köklü şirket tarihlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını belirten Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, “Türkiye, dünyanın üçüncü büyük makarna üreticisi konumunda yer alıyor. Oba Makarna olarak biz de, Türkiye üretiminin %25’ini** gerçekleştirmekteyiz. Bugün, Oba Makarna’yı sadece Türkiye’nin değil, makarna sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri arasında olmasını sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Oba Makarna olarak, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarımızda günlük yaklaşık 3.000 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2.000 ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. Altı kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. 1.200 üzerinde çalışanımızla ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz.

Küresel ölçekte sektörümüzün kilit bir aktörü olma hedefimiz doğrultusunda, yatırımlarımıza devam edeceğimizin teminatını tüm yatırımcılarımıza vermek isterim. Yatırım seven bir şirket olarak halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, işletme sermayemizi güçlendirmenin yanı sıra, ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımlarımızı hızla gerçekleştireceğiz. Köklerimizden aldığımız güç ve yatırımcılarımızın desteğiyle gelecekte de şeffaf, kurumsal, halka açık bir şirket olarak büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Tüm ortaklarımıza verdiğimiz dağıtılabilir net dönem kârının asgari %10’unu dağıtma taahhüdümüz doğrultusunda ise Borsa İstanbul’un temettü verimliliği yüksek şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. Türkiye'deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmaya ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.