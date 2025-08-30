1 Eylül 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeniliklerle birlikte hem yatırımcıların işlem süreçlerinde hem de piyasaların işleyişinde kritik farklılıklar yaşanacak.

Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDKS) Tek Aşamalı Olacak

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi’nde yüzde 5 ve yüzde 7’lik düşüşlerde iki aşamalı olarak devreye giren sistem, artık tek aşamalı uygulanacak. Yeni kurala göre endeksin gün içinde yüzde 6 veya üzerinde değer kaybetmesi halinde devre kesici çalışacak.

Durdurma Süreleri Kısalıyor

Piyasalarda işlem kesintilerinin daha kısa sürmesi için sürelerde de değişiklik yapıldı.

Pay Piyasası’nda 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya indirildi.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 30 dakikalık bekleme süresi 20 dakikaya çekildi.

Bu adımın, yatırımcıların piyasaya daha hızlı geri dönmesini ve likiditenin korunmasını sağlaması bekleniyor.

Açığa Satışta Daha Sıkı Kural

Açığa satış işlemlerinde uygulanan “yukarı adım kuralı” da güncellendi. Daha önce BIST 100 Endeksi’nin yüzde 3 düşmesiyle devreye giren uygulama, artık yüzde 2’lik düşüşte geçerli olacak. Böylece düşüş trendlerinde piyasayı daha sıkı koruma mekanizması devreye alınacak.

Seans Sonu Düzenlemesi

Endekse bağlı devre kesici sisteminin gün sonuna yakın saatlerde işlemlere etkisi de yeniden düzenlendi. Bundan böyle 17.30’dan sonra devreye giren kesintiler, kapanış seansı ile birlikte yeniden başlatılacak. VİOP tarafında ise 17.30 sonrası devreye giren kesiciler için işlemler 18.08’de yeniden açılacak.

Yatırımcılar Ne Beklemeli?

Borsa İstanbul’un duyurduğu bu düzenlemelerle birlikte volatilitenin daha kontrollü yönetilmesi, piyasaların daha şeffaf ve hızlı işlemesi hedefleniyor. Yatırımcılar açısından ise özellikle kısa vadeli alım-satım yapanlar için işlem kesintilerinin kısalması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.