ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikası çerçevesinde attığı gümrük vergisi adımları, küresel piyasalardaki risk algısını tırmandırmaya devam ediyor. Özellikle Çin’in misilleme kararları ve ardından gelen yeni vergi artırımları, dünya borsalarında olduğu gibi Borsa İstanbul’da da sert dalgalanmalara neden oldu.

Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yüksek tarifelere karşın birçok ülke diyalog ve müzakereye açık bir tutum sergileyerek piyasaların kısa süreli de olsa toparlanmasına katkı sağladı. Ancak bu iyimser hava uzun sürmedi. ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardığını açıklamasının ardından, Çin’in de bugün ABD ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergisini yüzde 84’e yükselttiğini duyurması piyasaları adeta altüst etti.

BIST 100’de Hızlı Gerileme

Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’da satış baskısı artarken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409 puana geriledi. Gün içinde 9.277 – 9.472 puan aralığında hareket eden endeks, Çin’den gelen haberlerin ardından düşüşünü hızlandırdı ve saat 14.48 itibarıyla yüzde 1,73 kayıpla 9.316 puana kadar indi.

Sektörel bazda en büyük düşüş bankacılık hisselerinde yaşandı. Bankacılık endeksi aynı saatlerde yüzde 3,20 oranında değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 1,18 geriledi. Günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi ise 35,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Teknik Görünüm

Uzmanlara göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan seviyeleri direnç, 9.350 ve 9.250 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Endekste kısa vadeli yön arayışının, küresel ticaret gerilimlerine bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği değerlendiriliyor.

Öte yandan BIST 100 endeksi, bir önceki günü yüzde 0,74 değer kazancıyla 9.477 puandan tamamlamıştı.