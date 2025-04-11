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Vakko Tekstil (VAKKO)
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Brüt temettü: 4,00 TL
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Net temettü: 0,85 TL
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Hak kullanım tarihi: 15 Nisan
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Ödeme tarihi: 17 Nisan
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Ege Profil (EGPRO)
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Toplam brüt temettü: 1,00 TL (2 taksitte)
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Net temettü: 0,85 TL
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taksit ödeme tarihi: 22 Mayıs
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taksit ödeme tarihi: 24 Kasım
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Gimat Mağazacılık (GMTAS)
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Brüt temettü: 0,60 TL
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Net temettü: 0,51 TL
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Teklif edilen hak kullanım tarihi: 7 Mayıs
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Ödeme tarihi: 9 Mayıs
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Suwen Tekstil (SUWEN)
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Brüt temettü: 0,3125 TL
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Net temettü: 0,2656 TL
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Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos
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Ödeme tarihi: 14 Ağustos
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Osmanlı Yatırım (OMD/OSMEN)
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Toplam brüt temettü: 0,1765 TL (3 taksitte)
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Net temettü: 0,1500 TL
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İlk taksit hak kullanım tarihi: 7 Mayıs
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Ödeme tarihi: 9 Mayıs
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Merit Turizm (MERIT)
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Brüt temettü: 0,14 TL
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Net temettü: 0,119 TL
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Teklif edilen ödeme: Genel kurul onayına sunulacak
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Europap Tezol (TEZOL)
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Brüt temettü: 0,10 TL
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Net temettü: 0,085 TL
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Teklif edilen ödeme: Genel kurul gündeminde yer alacak
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Borsada işlem gören bu şirketler, temettü dağıtımı konusunda yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor. Temettü ödemeleri, şirketlerin kar dağıtım politikalarına ve yatırımcılarıyla olan ilişkilerine bağlı olarak farklı tarihlerde yapılacak. Yatırımcılar için bu ödemeler, hem kısa vadeli gelir elde etme hem de uzun vadeli yatırım kararlarını etkileme açısından kritik bir öneme sahip.