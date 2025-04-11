Vakko Tekstil (VAKKO) Brüt temettü : 4,00 TL

Net temettü: 0,85 TL

Hak kullanım tarihi: 15 Nisan

Ödeme tarihi: 17 Nisan Ege Profil (EGPRO) Toplam brüt temettü: 1,00 TL (2 taksitte)

Net temettü: 0,85 TL New York Borsası'nda neler oluyor? Sert Düşüşle Açılan Piyasalar Neye İşaret?

taksit ödeme tarihi: 22 Mayıs

taksit ödeme tarihi: 24 Kasım

Gimat Mağazacılık (GMTAS) Brüt temettü: 0,60 TL

Net temettü: 0,51 TL

Teklif edilen hak kullanım tarihi: 7 Mayıs

Ödeme tarihi: 9 Mayıs Suwen Tekstil (SUWEN) Brüt temettü: 0,3125 TL

Net temettü: 0,2656 TL

Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos

Ödeme tarihi: 14 Ağustos Osmanlı Yatırım (OMD/OSMEN) Toplam brüt temettü: 0,1765 TL (3 taksitte)

Net temettü: 0,1500 TL

İlk taksit hak kullanım tarihi: 7 Mayıs

Ödeme tarihi: 9 Mayıs Merit Turizm (MERIT) Brüt temettü: 0,14 TL

Net temettü: 0,119 TL

Teklif edilen ödeme: Genel kurul onayına sunulacak Europap Tezol (TEZOL) Brüt temettü: 0,10 TL

Net temettü: 0,085 TL

Teklif edilen ödeme: Genel kurul gündeminde yer alacak

Borsada işlem gören bu şirketler, temettü dağıtımı konusunda yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor. Temettü ödemeleri, şirketlerin kar dağıtım politikalarına ve yatırımcılarıyla olan ilişkilerine bağlı olarak farklı tarihlerde yapılacak. Yatırımcılar için bu ödemeler, hem kısa vadeli gelir elde etme hem de uzun vadeli yatırım kararlarını etkileme açısından kritik bir öneme sahip.