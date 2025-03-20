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Logo Yazılım Sanayi (#LOGO): Şirket, pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü ödemesi için genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının ise en geç 30 Haziran’da başlaması planlanıyor.
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Sumaş Suni Tahta (#SUMAS): Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü ödemesi önerildi. Önerilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim olarak duyuruldu.
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Atakey Patates Gıda (#ATAKP): Pay başına brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtımı genel kurul onayına sunulacak. Önerilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi.
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Agesa Hayat ve Emeklilik (#AGESA): Pay başına brüt 5,5555555 TL, net 4,7222221 TL temettü dağıtımı kesinleşti. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025 olarak belirlendi.
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Tab Gıda Sanayi (#TABGD): Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü ödemesi için genel kurul kararı bekleniyor. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran olarak açıklandı.