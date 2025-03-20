Logo Yazılım Sanayi (#LOGO): Şirket, pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü ödemesi için genel kurul onayına sunulacak. Nakit kar payı hak kullanımının ise en geç 30 Haziran’da başlaması planlanıyor.

Sumaş Suni Tahta (#SUMAS): Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü ödemesi önerildi. Önerilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim olarak duyuruldu.

Atakey Patates Gıda (#ATAKP): Pay başına brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtımı genel kurul onayına sunulacak. Önerilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi.

Agesa Hayat ve Emeklilik (#AGESA): Pay başına brüt 5,5555555 TL, net 4,7222221 TL temettü dağıtımı kesinleşti. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025 olarak belirlendi.