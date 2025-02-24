Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puan seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.550 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Cuma Günü Borsa İstanbul'da Satış Ağırlıklı Seyir

Cuma günü, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan kapanmıştı. Ancak yeni haftanın başlangıcında alınan olumlu verilerle endeks yükselmiş görünüyor.

Küresel Piyasalar: ABD ve Avrupa'da Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının etkileriyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili atacağı adımlar, dünya ekonomileri üzerinde endişelere neden olmaya devam ediyor.

ABD’de, cuma günü yayımlanan verilerde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında 51,6 ile piyasa beklentilerini aşarken, hizmet sektörü PMI 49,7’ye gerileyerek 25 ayın en düşük seviyesine indi.

New York Borsası’nda, S&P 500 endeksi yüzde 1,71, Nasdaq endeksi yüzde 2,20 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,69 düşüş gösterdi. Ancak endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif başladı.

Avrupa borsalarında ise, Almanya’daki erken genel seçimlere yönelik gelişmeler dikkatle izleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekteki adımlarına dair beklentiler de enflasyon verileri ile şekillenecek.

Asya Piyasalarında Satıcılı Seyir

Asya piyasalarında, Japonya'da tatil olması nedeniyle işlem yapılmazken, diğer piyasalar satıcılı bir seyir izledi. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Döviz ve Emtia Piyasası

Dolar ve euro, İstanbul serbest piyasada değer kazandı. Dolar, 36,4320 TL'den işlem görürken, euro 38,3140 TL'den satılıyor. Cuma günü dolar 36,4100 TL, euro ise 37,3370 TL seviyesindeydi.

Altın fiyatları, ons başına 2.942 dolarda işlem görürken, gram altın 3.445 TL, çeyrek altın ise 5.634 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise 11.258 TL'den güne başladı.

Petrol fiyatları, Irak'ın petrol sahalarında ihracatın yeniden başlaması ve Rusya-Ukrayna görüşmeleri üzerine belirsizlikler ile geçen haftaki kayıplarını sürdürdü. Brent petrol, varil başına 74,23 dolara gerilerken, ABD Ham Petrolü varil başına 70,12 dolara indi.