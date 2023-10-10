Uzun dönem (operasyonel) araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası kiralama markalarından biri olan SIXT Rent a Car‘ın Türkiye’deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv halka arz oluyor. 11-12-13 Ekim tarihlerinde talep toplama süreci olan şirket, halka arz öncesi düzenlediği basın toplantısında şirketin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.



Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan halka arz ile elde edilecek gelirin büyük kısmının büyüme odaklı kullanılacağını söyledi.



Halka arz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Cem Hancan, ‘‘Borlease Otomotiv A.Ş. uzun dönem operasyonel kiralama faaliyetlerini ‘Borlease’ markası ile, kısa dönem günlük kiralama faaliyetlerini ise yüzde 100 bağlı ortaklığı Artı Seyahat Acentesi Tekstil San.ve Tic. A.Ş.’nin Türkiye franshise’ı olduğu Sixt Rent a Car markası ile sürdürmektedir. Borlease tarafında uzun dönem araç kiralamada ve Sixt Rent a Car tarafında günlük kiralama alanında olmak üzere yaklaşık 8 bin araca ulaşan bir filomuz mevcut’’ dedi.



Halka arz ile elde edilecek gelirin büyük kısmının yatırımlara ayrılacağını vurgulayan Hancan, ‘‘Halka arz büyüklüğümüz yüzde 27,52 büyüklüğünde olacak. Ek satışla beraber yüzde 30’un biraz üstüne çıkmış olacak. 47 milyon lot ile giriş yapıyoruz. Ek satışla 50,7 milyon lot satışı gerçekleştireceğiz. Bu büyüklüğün yüzde 60-70’lik fonunu tekrar otomotiv yatırımına dönüştüreceğiz. İleriye dönük projeler üretme hedefiyle çalışacağız’’ diye konuştu.



Yapılan açıklamaya göre, halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, şirket payları Borsa İstanbul’da Katılım Endeksi’ne uygun işlem görecek. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.



Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47 milyon nominal TL tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18 milyon 800 bin nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.



Yüzde 40 kar dağıtım taahhüdü

Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Ayrıca, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, yine Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği bilgisini paylaştı.