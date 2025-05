Yüksek Performans, Üst Düzey Güvenlik

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT’nin Euro 5+ emisyon standardına uygunluk gösteren tek silindirli motoru, 7.500 dev/dk’da 34 bg (25 kW) güç, 5.750 dev/dk’da 35 Nm tork üretiyor. Güç iletimi, CVT şanzıman ve yüksek burulma sertliğine sahip salınım kolu üzerinden sağlanıyor.

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modellerinin her ikisi de standart olarak BMW Motorrad ABS Pro ile sunuluyor. ABS destekli eğimli frenleme sistemi sayesinde virajlarda güvenlik maksimuma taşınıyor. ABS Pro, fren kolu hızlıca sıkıldığında bile tekerleklerin kilitlenmesini önleyip ani direksiyon kuvveti değişikliklerini azaltarak sert frenlemelerde motosikletin istenmeyen şekilde yükselmesini engelliyor.

ABS Pro’ya bağlı Dinamik Fren Kontrolü (DBC) fonksiyonu, hassas tepkilerle yüksek fren ve sürüş stabilitesi sağlayarak virajlarda dahi en iyi yavaşlamayı beraberinde getiriyor.

Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve Motor Fren Torku Kontrolü (MSR) de her iki modelde standart olarak yer alıyor. DTC, özellikle eğimli sürüşte ve kaygan yol koşullarında hızlanma sırasında daha fazla güvenlik sağlıyor. MSR sayesinde ise gaz kesme ya da ani gaz kapatma sırasında arka tekerlekte aşırı kayma, zıplama gibi dengesiz sürüş durumları güvenli şekilde önlenebiliyor.

Gelişmiş Bağlantı Özellikleri

Bağlantıyı ve bilgi erişimini bir üst seviyeye taşıyan TFT ekran, BMW C 400 X’te 6.5 inç, BMW C 400 GT’de ise 10.25 inç boyutuyla standart olarak sunuluyor. BMW Motorrad Connected uygulamasıyla uyumlu TFT ekran sayesinde müzik dinleme, telefonla konuşma ve navigasyon kullanma doğrudan ekran üzerinden yapılabiliyor. Akıllı telefon ve kask, BMW Motorrad İletişim Sistemi üzerinden Bluetooth ile bağlandığında, medya oynatma ve telefon işlevlerine herhangi bir uygulama yüklemeden doğrudan TFT ekran üzerinden erişilebiliyor. Bluetooth özellikli standart bir akıllı telefonla sürücü, sürüş sırasında müzik dinleyebiliyor ve telefonunu aktif soğutmalı saklama bölmesinde şarj edebiliyor. Ayrıca, ücretsiz BMW Motorrad Connected uygulaması sayesinde, TFT ekran üzerinden navigasyon da kullanabiliyor. Bu özellik günlük trafikle rahat şekilde başa çıkmak ve kısa mesafeli yolculuklar yapmak isteyen sürücüler için oldukça konforlu bir çözüm üretiyor.

Yeni Aksesuarlar ve Artırılmış Saklama Alanı

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modelleri, sele altı bölmelerinde daha fazla saklama alanı sunarak daha fazla bagaj taşınmasını mümkün kılıyor. 43,5 litrelik yeni arka çanta, önceki versiyona göre 13,5 litre daha fazla hacim ve 5 kg yerine 10 kg taşıma kapasitesi sağlıyor. Bunun yanı sıra, iç aydınlatma ve USB şarj portu gibi elektriksel donanımlar da her iki modelde standart olarak yer alıyor. Yeni arka çanta için isteğe bağlı olarak sırt yastığı ve boyanmış yan paneller de sunuluyor. Gövde koruyucular ve elcik korumaları gibi yeni orijinal BMW Motorrad aksesuarları ise ürün yelpazesini tamamlıyor.

BMW C 400 X: Modern, Dinamik, Güçlü

Yenilenen ön tasarımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşan BMW C 400 X’in Blackstorm metalik versiyonu; siyah/gri sele, siyah jantlar ve ön fren kaliperleriyle sunulurken model, fabrika çıkışlı olarak opsiyonel “Rugged” versiyonuyla da tercih edilebiliyor. Bu özel versiyonda Kalamata metalik mat gövde rengiyle sunulan BMW C 400 X, dinamik ve heyecan verici bir duruş sergiliyor. Kırmızı jantlar, dekoratif bantlar ve off-road tasarımlı lastikler önde yer alan altın renkli fren kaliperleriyle birleşerek dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. Yoğun derecede karartılmış ön cam, kırmızı-siyah sele, paslanmaz çelik ayaklık kaplamaları ve opsiyonel elcik korumalar ise modelin güçlü tarzını pekiştiriyor.



BMW C 400 GT: Konforlu, Etkileyici, Şık

BMW C 400 GT, optimize edilen zemin erişimiyle sağladığı daha kolay biniş ve iniş imkânının yanı sıra konforlu oturma pozisyonuyla da uzun sürüşlerde fark yaratıyor. Modelin temel versiyonu; siyah sele, siyah jantlar, siyah ön fren kaliperleri ve Blackstorm metalik gövde rengiyle sunulurken Diamondwhite metalik gövde rengine sahip “Exclusive” donanım paketiyle sofistike bir görünüm elde ediliyor. Altın renkli jantlar, dekoratif bantlar ve jant tonuna uygun nakış detaylı siyah sele; ön bölümdeki altın fren kaliperleri ve hafif karartılmış ön camla estetik bir bütünlük oluşturuyor. Exclusive donanım paketinin dikkat çekici tasarımını, BMW logolu zemin aydınlatması ve paslanmaz çelik ayaklık kaplamaları tamamlıyor.